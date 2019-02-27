سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

أعلن سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس، في اللقاء الذي يجمعهما مساء اليوم في تمام العاشرة مساء في إطارمنافسات الجولة الــ28 من الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل على النحو التالي :
حراسة المرمي : دي خيا
خط الدفاع : لينديلوف، سيمولينج، يونج، شاو
خط الوسط : ماكتومناي، ديجو دالوت، رودريجوز سانتوس، بول بوجبا
خط الهجوم : سانشيز، لوكاكو
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : بايلي، راشفورد، بيريرا، روميرو، روخو، غارنر، تشونج.
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