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سولشاير يعلن تشكيل مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس

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أعلن سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس، في اللقاء الذي يجمعهما مساء اليوم في تمام العاشرة مساء في إطار

منافسات الجولة الــ28 من .

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمي : دي خيا

خط الدفاع : لينديلوف، سيمولينج، يونج، شاو

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خط الوسط : ماكتومناي، ديجو دالوت، رودريجوز سانتوس، بول بوجبا

خط الهجوم : سانشيز، لوكاكو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : بايلي، راشفورد، بيريرا، روميرو، روخو، غارنر، تشونج.

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