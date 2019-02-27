ثلاثي هجومي يقود تشكيل تشيلسي أمام توتنهام في ديربي لندن

أعلن الايطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي عن تشكيل فريقه الأساسي والذي يستضيف توتنهام هوتسبير في ديربي لندن، علي ملعب ستامفورد بريد ضمن منافسات الجولة 28 للدوري الانجليزي الممتاز . منافسات الجولة 28 للدوري الانجليزي الممتاز . ويشهد التشكيل غياب كيبا حارس مرمي الفريق الأساسي بعد واقعة رفضه للتبديل في مباراة الفريق الأخيرة أمام مانشستر سيتي في نهائي الكأس . وجاء تشكيل البلوز علي النحو التالي: كباييرو في حراسة المرمي Advertisements الدفاع: ازبليكويتا، روديجر، ديفيد لويز، الونسو الوسط: جورجينيو، كانتي، كوفاسيتش الهجوم: بيدرو، هازارد، هيجوايين

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