أعلن الايطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي عن تشكيل فريقه الأساسي والذي يستضيف توتنهام هوتسبير في ديربي لندن، علي ملعب ستامفورد بريد ضمنمنافسات الجولة 28 للدوري الانجليزي الممتاز .
ويشهد التشكيل غياب كيبا حارس مرمي الفريق الأساسي بعد واقعة رفضه
وجاء تشكيل البلوز علي النحو التالي:
كباييرو في حراسة المرمي
الدفاع: ازبليكويتا، روديجر، ديفيد لويز، الونسو
الوسط: جورجينيو، كانتي، كوفاسيتش
الهجوم: بيدرو، هازارد، هيجوايين
كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثي هجومي يقود تشكيل تشيلسي أمام توتنهام في ديربي لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.