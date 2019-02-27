محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل الفريق أمام واتفورد، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وشهد تشكيل ليفربول أستبعاد روبيرتو فيرمينو بسبب الإصابة، وعودة البلجيكي أوريجي للتشكيل الأساسية. الإصابة، وعودة البلجيكي أوريجي للتشكيل الأساسية. وجاء تشكيل الريدز كالتالي: في حراسة المرمى: أليسون بيكر في الدفاع: تريند ألكسندر أرلوند، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو Advertisements روبرتسون في الوسط: جورجينيو فينالدوم، فابينيو، جيمس ميلنر في الهجوم: محمد صلاح، ديفوك أوريجي، ساديو ماني ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف والذي يملك 65، في حين يملك واتفورد 40 نقطة، في المركز السابع.

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