هاري كين يقود هجوم توتنهام أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني ماوريسيو بوكيتنيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير عن تشكيل فريقه الأساسي الذي يحل ضيفاً علي علي ملعب ستامفورد بريدج في غطار منافسات الأسبوع 28 للدوري تشيلسي علي ملعب ستامفورد بريدج في غطار منافسات الأسبوع 28 للدوريالانجليزي الممتاز . وجاء تشكيل توتنهام كالتالي : هوجو لوريس ،تريبيير، الدرفيلد، سانشيز، دافيز ، وينكس، سيسوكو، اريكسن ، لاميلا، سون، هاري كين .

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