اونلاين | يلا شووت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

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كورة لايف يلا شوت برشلونة وريال مدريد بث مباشر – yalla shoot تقام مباراة إياب نصف نهائى كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء 27/2/2019، يلا كورة برشلونة وريال مدريد – yallakora ويستضيف فريق ريال مدريد منافسه التقليدى وعدوه اللدود فريق برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو، ويأمل الريال في تحقيق الانتصار واستكمال رحلة بحثه عن اللقب الغائب، بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد كورة اون لاين – kora online فيما يسعى برشلونة لتحقيق الفوز في اللقاء المرتقب واستكمال حملة الدفاع عن لقبه المعتاد.

سيكون ملعب سانتياجو برنابيو بمدينة مدريد الإسبانية مسرحاً لإقامة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة مساء يوم الأربعاء، وذلك في إطار إياب دور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، في مباراة طالما ينتظرها جماهير ومحبي الفريقين حول العالم.

ريال مدريد بقيادة المدير الفني سولاري يأمل في الفوز على غريمه التقليدي برشلونة من أجل الذهاب لنهائي كأس ملك إسبانيا، الفريق الملكي الذي تٌوج في الثلاث مواسم الماضية ببطولة دوري أبطال أوروبا يسعى لتحقيق إنجاز محلي هذا الموسمن خاصة وأن المنافسة على الدوري تعد صعبة إن لم تكن مستحيلة.

على الجانب الآخر فإن فريق البلوجرانا بقيادة مديره الفني فالفيردي يأمل في أن يتأهل لدور النهائي، والتتويج بلقب كأس ملك إسبانيا، والحفاظ على لقبه، الفريق الكتالوني يدخل هذه المباراة رافعاً شعار الفوز ولا بديل عنه، فالتعادل السلبي سيجعل الفريق خارج البطولة، خصوصاً وأن نتيجة مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وقد تم تحديد موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا مساء يوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

وسيتم إذاعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة القادمة في كأس ملك إسبانيا من خلال قناة bein Sports HD1، وقناة bein sports HD2 على أن يقوم بالتعليق على أحداث المباراة عصام الشوالي من ملعب المباراة، بالإضافة لتعليق حسن العيدروس، وأحمد الطيب.

تشكيل ريال مدريد وبرشلونة للكلاسيكو

تشكيل ريال مدريد: نافاس، كاربخال، راموس، فاران، ريجيلون، كروس، كاسيميرو، مودريتش،فاسكيز، فينيسيوس،بنزيمه.

تشكيل برشلونة: تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، لينجليت، روبيرتو، ألبا، بوسكيتس، راكيتيتش، ديمبيلي، ميسي، سواريز.

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

بدأت مباراة الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة، وسنقوم معكم متابعة أهم أحداث المباراة.