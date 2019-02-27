اونلاين | لايف يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر كورة اونلاين يوتيوب اليوم في كأس اسبانيا| الاسطورة HD مشاهدة الك

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بات بإمكانكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو الإسباني مجاناً عبر القنوات المفتوحة الناقلة للمواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة الإسبانية في مرحلة العودة من نصف نهائي كأس الملك مساء اليوم الأربعاء 27 فبراير 2019 على مجموعة من الأقمار الصناعية دون النايل سات، علماً بإن شبكة قنوات bein sport هي المالك الحصري لمباريات البطولة عدا المباراة النهائية، والتي نجحت قنوات أبو ظبي في الحصول على حقوق بثها عبر شاشتها.

القنوات المفتوحة الناقلة للكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة دون تشفير، يبدأ موعد مشاهدة الكلاسيكو في الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، ويشاع أن قناة etv الأثيوبية على النايل سات ستقوم بنقل مباراة الكلاسيكو مجاناً على النايل سات، لكن حتى الآن لا توجد أنباء مؤكدة حول ذلك، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة مجاناً أو عن طريق الشيرنج على هوتبيرد وغيره من الأقمار الصناعية الأخرى.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة على النايل ساتالقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة على النايل سات

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الريال وبرشلونة

قناة ARENA SPORT ناقلة للمباراة من خلال القمر الصناعي يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 30000 استقطاب عمودي.

أيضاً قناة CBC Sport HD ستذيع اللقاء على القمر الآذري على التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي.

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قناة IRIB Varzich ببث اللقاء مباشرة على القمر الصناعي بدر، وذلك من خلال التردد 11881 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي.

قناة Syria Sport التي تبث مجاناً على القمر الصناعي أكسريس على تردد 10986 V 12110.

ETV الأثيوبية على النايل سات على تردد 11512 عمودي

الريال وبرشلونة هي مواجهة كلاسيكية بين قطبي الكرة الإسبانية تتمتع بنسب مشاهدة جماهيرية عالية، خاصة أن اللقاء يمس مشوار الفريقين في كأس الملك هذا الموسم، وكانت مباراة الذهاب التي اقيمت في كامب نو قبل أيام قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، النتيجة التي تخدم مصالح نادي العاصمة.

في حالة وجود أى قنوات أخرى ناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة سنقوم بإضافتها عبر تلك المقالة فكونوا متابعين معنا طوال اليوم.

شتيغن- البا – بيكيه -لينغليت – سيميدو – راكتيتش -بوسكتس – فيدال- كوتينهو – سواريز – ميسي، هذا هو التشكيل المتوقع لبرشلونة في تلك المواجهة.

رغم شائعات نقل القناة الأثيوبية المفتوحة للكلاسيكو على النايل سات، إلا أن هذا لم يتأكد بعد، وفي حال تأكيده سنضيف لكم تردد القناة.