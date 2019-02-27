اونلاين | انطلقت الآن .. رابط مشاهدة مباراة ليفربول صد واتفورد بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلقت الآن .. رابط مشاهدة مباراة ليفربول صد واتفورد بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقام اليوم الأربعاء 27/2/2019 في بث مباشر مباراة فريق ليفربول الشهير ضد فريق اتفورد في إطار مباريات الأسبوع 28 من الدوري الإنجليزي البريميرليج العتيد، وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء 27 فبراير 2019 بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة”السعودية” وتقام المباراة على أرضية ملعب آنفيلد الشهير، ويدير لقاء اليوم الحكم: غراهام سكوت أما عن المعلق : خالد الحدي حيث تقام مباراة مباراة الإياب بعدما انتهت مباراة الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف بلا رد لصالح فريق ليفربول، ويتم بث مباراة اليوم على قناتي beIN SPORTS HD 4 وقناة Movistar Liga de Campeones HD.
ويدخل فريق ليفربول مباراة اليوم ضج اتفورد وهو يتربع على عرش مسابقة الدوري الإنجليزي وفي جعبته 66 من النقاط حصدهم في 27 مباراة، ويلاحق غريق ليفربول نادي مان سيتي الذي يأتي وصيفاً بغارق نقطة واحدة عن ليفربول وبرصيد 65 نقطة من 27 مباراة أيضا، أما عن الأهداف فقد هز فريق ليفربول شباك خصومة في جولات الدوري الإنجليزي السابقة لهذا الموسم 59 مرة، بينما لم تهتز شبك ليفربول سوى 15 مرة فقط.
مشاهدة مباراة ليفربول ضد واتفورد مباشر يوتيوب محمد صلاح اون لاين. ومن المقرر أن يبدأ اللقاء اليوم في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 12 بتوقيت الإمارات، وذلك على استاد انفيلد، وسوف تنقل المباراة قناة بي ان سبورت 4، وسيقوم بالتعليق المعلق خالد الحدي.
ويأتي التشكيل الأساسي لنادي ليفربول :-
حراسة المرمى : اليسون.
خط الدفاع : ارنولد - فان دايك - ماتيب - روبيرتسون.
خط الوسط : فابينهو - فينالدوم - ميلنر.
خط الهجوم : محمد صلاح - ماني - اوريجي.