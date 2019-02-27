اونلاين | انطلقت الآن .. رابط مشاهدة مباراة ليفربول صد واتفورد بث مباشر

تقام اليوم الأربعاء 27/2/2019 في بث مباشر مباراة فريق ليفربول الشهير ضد فريق اتفورد في إطار مباريات الأسبوع 28 من الدوري الإنجليزي البريميرليج العتيد، وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء 27 فبراير 2019 بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة”السعودية” وتقام المباراة على أرضية ملعب آنفيلد الشهير، ويدير لقاء اليوم الحكم: غراهام سكوت أما عن المعلق : خالد الحدي حيث تقام مباراة مباراة الإياب بعدما انتهت مباراة الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف بلا رد لصالح فريق ليفربول، ويتم بث مباراة اليوم على قناتي beIN SPORTS HD 4 وقناة Movistar Liga de Campeones HD.

ويدخل فريق ليفربول مباراة اليوم ضج اتفورد وهو يتربع على عرش مسابقة الدوري الإنجليزي وفي جعبته 66 من النقاط حصدهم في 27 مباراة، ويلاحق غريق ليفربول نادي مان سيتي الذي يأتي وصيفاً بغارق نقطة واحدة عن ليفربول وبرصيد 65 نقطة من 27 مباراة أيضا، أما عن الأهداف فقد هز فريق ليفربول شباك خصومة في جولات الدوري الإنجليزي السابقة لهذا الموسم 59 مرة، بينما لم تهتز شبك ليفربول سوى 15 مرة فقط.