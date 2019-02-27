اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم يلا شوت بدون تقطيع HD LIVE كورة اونلاين

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد اليوم يلا شوت بدون تقطيع HD LIVE كورة اونلاين

تنطلق بعد ساعتين من الآن مباراة ليفربول وواتفورد والتي ستقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تذاع على قناة bein sports hd4، بصوت المُعلق خالد الحدي.

سجل محمد صلاح 4 أهداف "سوبر هاتريك" وصنع هدفًا أخر في فوز ليفربول على واتفورد بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب "آنفيلد"، يوم 17 مارس الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

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ويعد محمد صلاح هو أول لاعب مصرى يسجل هاتريك أو سوبر هاتريك فى تاريخ الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، لتصبح الجنسية المصرية هى الجنسية رقم 43 بشكل عام و رقم 10 أفريقيًّا التى تسجل "هاتريك" فى تاريخ البطولة.

كانت آخر مباريات واتفورد في الدوري الإنجليزي أمام كارديف سيتي، وفاز واتفورد في هذا اللقاء بـ5 أهداف مقابل 1، ويحتل الفريق حاليًّا المركز الـ7 برصيد 40 نقطة خلف تشيلسي صاحب المركز الـ6، فبعد 27 مباراة استطاع الفريق تحقيق الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في 7 وخسر 9 مباريات.

وفاز ليفربول في الدور الأول على واتفورد بنتيجة (3-0)، ويأمل في تحقيق فوز سهل وحصد النقاط الثلاث من جديد.