اونلاين | “يلا شوت Goal” مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot | ماتش ريال مدريد ضد برشلونة اونلاين

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يدخل كل من ريال مدريد وبرشلونة في تحدي جديد من نوعه وذلك في بطولة كأس ملك إسبانيا المباراة الساخنة التي ينتظرها اكثر من ملاين المشاهدين وذلك لما لها من اهمية كبيرة حيث يترقب اللقاء عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في جميع انحاء الجمهورية.

بعد اللقاء الساخن الذي اقيم بين الفريقين في مباراة الذهاب والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق ويأمل البارسا في الانتصار وتحقيق فوز غالي وذلك للعمل علي اسعاد جمهورة وذلك بعد ان احتسم الدوري الاسباني له هذا الموسم.

ومن المقرر ان تنطلق بداية هذة المباراة في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية 10:00 مساءاً بتوقيت مصر بينما يتم نقل اللقاء علي قناة بي ان سبورت الرياضية 1-3.

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ونحن في “العين” نعمل علي توفير رابط يمكن من خلاله مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم بدون تقطيع كما نوفر لكم تشكيلة الفريقين واخر الاخبار الخاصة بكل فريق قبل بدء اللقاء مباشرة.

نتابع معكم بداية الشوط الاول من لقاء العظماء ريال مدريد وبرشلونة وذلك بعد نزول اللاعبين ارضية الملعب الان نحن الان نتابع معكم الاستديو التحليلي الخاص بهذة المباراة كما لا يتبقي سواء تلت ساعة فقط علي بداية الشوط الاو ابقي معانا.

بداية الشوط الاول الان من مباراة الكلاسيكو والفريقين في ارضية الملعب منتظرين صافرة بداية المباراة تابعوا معانا.

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو اللقاء الذي يقام الليلة من اهم واقوي المباريات التي ينتظرها الملاين لذلك سوف نوفر لكم رابط ذو جودات متعددة وذلك لعدم حدوث تقطيع اثناء مشاهدة البث المباشر واذا حدث خطاء ما عليك سواء ترك تعليق وسوف يقوم فريق العمل بتعديل القناة الناقلة في اسرع وقت ممكن.

كورة ستار رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشر وقد اضاف المدير الفني للمرينجي تشكيلة الفريق والتي من المقرر ان يبدء بها مباراة الليلة امام البارسا وقد جاءت التشكيلة كالاتي :-

حراسة المرمى : كيلور نافاس.

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خط الدفاع : كارفخال، فاران، راموس، ريجيلون.

خط الوسط : مودريتش، كاسيميرو، كروس.

خط الهجوم : لوكاس فاسكيز، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

كورة اونلاين مشاهدة الكلاسيكو الليلة بدون تقطيع وقد اعلن المدير الفني لفريق برشلونة إرنستو فالفيردي علي تشكيلة الفريق اليوم بمشاركة العالممي “ميسي” الذي يحاول بضرب دفاع المرينجي والتسجيل في هذا اللقاء الساخن الذي ينتظرة الملاين وقد جاءت التشكيلة كالاتي :-

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، لينجليت وجوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبيرتو وإيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: سواريز، ميسي وديمبلي.

يلا شوت كلاسيكو الارض لا يتبقي الا القليل علي بداية اللقاء القوي الذي يجمع بين ريال مدريد المرينجي وبرشلونة الذي يأمل في الانتصار وبنتيجة ايجابية وسوف ننقل لكم بث مباشر بعد قليل انتظرونا.

ماتش ريال مدريد وبرشلونة من المباريات الهامة التي ينتظرها الملاين ونحن نعمل علي توفير روابط متعددة وذلك لمشاهدة المباراة بدون تقطيع كما انة اثناء حدوث خطاء نقوم بتعديل القناة الناقلة.

يتبقي ساعة وحيدة فقط علي بداية الكلاسيكو الناري الذي ينتظره الجميع والفريقين الان في غرفة الملابس وذلك للتجهيز للمباراة القوية وسوف نتابع معكم ال 90 دقيقة الخاصة باللقاء حصريا علي العين.