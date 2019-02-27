رياضة | الزمالك يضع نجم الفريق في ورطة كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يضع نجم الفريق في ورطة كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجل أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بالزمالك تعديل عقد محمد عبد الغني مدافع الفريق لأجل غير مسمى بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

ووضع مسئولو الزمالك إسم عبد الغني على رأس القائمة المطلوب تعديل عقدها في الفريق بعد ظهوره بشكل مميز في الفترة الماضية لكن النتائج السلبية في الفترة الماضية دفعت الإدارة لتأجيل الأمر لحين إشعار آخر.

وكان الزمالك قد تعادل مع بيتروأتليتكو الأنجولي بهدف لمثله في الجولة الماضية من منافسات الكونفدرالية الافريقية.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة بطل أنجولا يوم الأحد القادم ضمن منافسات البطولة الافريقية في لقاء لا يقبل القسمة على إثنين ويحتاج للفوز للحفاظ على فرص الفريق في التأهل.