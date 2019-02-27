رياضة | رئيس الزمالك يجتمع باللاعبين قبل مواجهة بترو أتلتيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يجتمع باللاعبين قبل مواجهة بترو أتلتيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه رئيس نادي الزمالك رسالة هامة للاعبيه على هامش جلسته معهم اليوم إستعدادًا لمباراة بيتروأتليتكو الأنجولي المقرر لها الأحد القادم ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية.

وأكد رئيس الزمالك للاعبيه أنهم من وضعوا أنفسهم في هذا المأزق بعد النتائج السلبية الأخيرة في البطولة الافريقية بسبب الاستهتار في بعض المباريات وغياب الروح عنهم.

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وتابع في حديثه معهم "فعلنا كل شيء لكم وقدمنا ما علينا وحان دوركم من أجل رد الاعتبار بعد النتائج السلبية والمطلوب منكم هو الفوز فقط".

وواصل "كل لاعب يؤدي ما عليه فقط والنتيجة في النهاية توفيق من الله سبحانه وتعالى، أفعلوا ما عليكم وقاتلوا في الملعب وثقوا أن النتيجة ستكون في صالحكم".

وشدد على أنه لن يقبل بأي استهتار أو تهاون من جانب بعض اللاعبين أو الخروج عن النص خلال الفترة القادمة للحفاظ على مسيرة الفريق.