رياضة | محمود علاء يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من مواجهة بترو أتلتيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود علاء يخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من مواجهة بترو أتلتيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع محمود علاء مدافع فريق الزمالك لاختبار طبي على هامش مران الفريق غدًا الخميس لتحديد موقفه النهائي من المشاركة في مباراة بيتروأتليتكو الأنجولي.

ويستعد الزمالك لملاقاة بيتروأتليتكو يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من منافسات الكونفدرالية الافريقية.

وتعرض اللاعب للإصابة بالركبة في الأيام الماضية وغاب عن مباريات الزمالك لفترة طويلة وبات موقفه غامض من اللحاق بمواجهة بيتروأتليتكو القادمة.

ويتخوف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك من الدفع باللاعب دون اكتمال جاهزيته وهو ما يؤثر بشكل سلبي عليه ويؤدي لتفاقم الإصابة.