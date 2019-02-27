رياضة | معتز البطاوي: مباراة كليوباترا وكوكا كولا صعبة على الفريقين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معتز البطاوي: مباراة كليوباترا وكوكا كولا صعبة على الفريقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، عن ثقته في لاعبي الفريق الأول، وقدرتهم على استعادة صدارة جدول ترتيب مسابقة دوري الدرجة الثانية في المباريات القادمة.

وقال البطاوي: "لقد أغلقنا ملف المباراة الماضية أمام نادي مصر، ونركز حاليا في مواجهة كوكا كولا، ونلعب كل مباراة على أنها نهائي كأس، ولا بد من الانتصار في كل المباريات".

وعاد ليقول: "مباراة كوكا كولا لا تقبل القسمة على اثنين، اللقاء سيكون صعبا على الطرفين، فكل منهما يسعى إلى الصعود للدوري الممتاز، ولكن فريق سيراميكا كليوباترا لديه حافز قوي للفوز ومواصلة المنافسة على خطف لقب التأهل لدوري الأضواء والشهرة".

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع كوكا كولا، في الثانية والنصف عصر غد الخميس، على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.