رياضة | التشكيل الأساسي لمباراة توتنهام وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الأساسي لمباراة توتنهام وتشيلسي بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي تشيلسي بقيادة مدربه ماوريسيو ساري، نظيره فريق توتنهام هوتسبير مع مدربه بوتشيتينو، اليوم الأربعاء في الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة ال28 من البريمرليج.

وأعلن ماوريسيو ساري مدرب نادي تشيلسي عن تشكيلة فريقه الأساسية، والتي ستخوض مباراته أمام نادي توتنهام هوتسبير.

ويأتي التشكيل الأساسي لنادي تشيلسي :-

حراسة المرمى : كابايرو.

خط الدفاع : ازبليكوتا - ديفيد لويز - روديجير - ماركوس الونسو.

خط الوسط : جورجينهو - كانتي - كوفاسيتش - بيدرو.

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خط الهجوم : هازارد - هيجواين.

بينما جاء التشكيل الأساسي لتوتنهام :-

حراسة المرمى : لوريس.

خط الدفاع : تريبير - ألدرفايلد - سانشيز - ديفيز.

خط الوسط : وينكس - ايريكسن - سيسوكو - لاميلا.

خط الهجوم : هاري كين - سون.