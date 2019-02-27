رياضة | النجم الساحلي يفوز على المريخ بهدف عالمي في ذهاب نصف نهائي كأس زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي يفوز على المريخ بهدف عالمي في ذهاب نصف نهائي كأس زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق النجم الساحلي التونسي، في تحقيق الفوز على ضيفه المريخ السوداني بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على أرضية ملعب سوسة معقل الفريق التونسي، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق مرتضى بن وناس من كرة خلفية مزدوجة رائعة.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم 29 مارس المقبل باأم درمان.