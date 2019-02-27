رياضة | جوارديولا بعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا بعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي وست هام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

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خط الدفاع : دانيلو - اوتاميندي - كومباني - زينتشينكو.

خط الوسط : جندوجان - ديفيد سيلفا - دي بروين - ليروي ساني - رياض محرز.

خط الهجوم : سيرجو اجويرو.