رياضة | تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي أمام كريستال بالاس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي أمام كريستال بالاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي مانشستر يونايتد في مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق كريستال بالاس، بعد قليل على ملعب "سيلهرست بارك" في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويرغب نادي مانشستر يونايتد بقيادة مدربه سولشاير في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من أجل تحقيق إنجاز كبير مع الفريق.

وجاء التشكيل الأساسي لنادي مانشستر يونايتد كالتالي :-

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حراسة المرمى : دي خيا.

خط الدفاع : دالوت - ليندلوف - سمولينج - لوك شاو.

خط الوسط : ماكتوميناي - بوجبا - فريد - أشلي يونج.

خط الهجوم : روميلو لوكاكو - سانشيز.