رياضة | تشكيل ليفربول أمام واتفورد.. محمد صلاح في المقدمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ليفربول أمام واتفورد.. محمد صلاح في المقدمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه ليفربول المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، منافسه فريق واتفورد، في الساعة العاشرة مساءً على ملعب "الانفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، والذي يملك 65 نقطة حتى الآن في البريميرليج.

ويأتي التشكيل الأساسي لنادي ليفربول :-

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حراسة المرمى : اليسون.

خط الدفاع : ارنولد - فان دايك - ماتيب - روبيرتسون.

خط الوسط : فابينهو - فينالدوم - ميلنر.

خط الهجوم : محمد صلاح - ماني - اوريجي.