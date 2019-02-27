رياضة | كلاسيكو الكأس.. أساطير رسمت تاريخ برشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاسيكو الكأس.. أساطير رسمت تاريخ برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ريال مدريد وبرشلونة كلاسيكو الأرض واحدة من المباريات التي دائماً ما تجلب أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم وهي التي تقام اليوم الأربعاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد نهاية مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تاريخياً حظيت مباراة عملاقي إسبانيا بإهتمام جماهيري على أعلى مستوى مع مرور بعض الأساطير الذين شكلوا تاريخ مباريات الفريقين وأثرت جهودهم على تحقيق كل فريق منهم للبطولات محلية كانت أو قارية.

وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على أبرز أربعة أساطير خاضوا مباراة ريال مدريد وبرشلونة خلال العقدين الأخيرين :-

الساحر البرازيلي

رونالدينيو واحد من السحرة البرازيليين الذين نشطوا في الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة وتمكن من قياده فريقه لحسم أكثر من بطولة على المستوى إسبانيا وقارياً فيما يخص دوري أبطال أوروبا حيث شارك الساحر كما اطلقت عليه جماهير البلوجرانا في ثمانية مباريات كلاسيكو ضد ريال مدريد خلال خمسة سنوات.

ونجح رونالدينيو في المشاركة بثمانية أهداف بشباك الملكي مسجلاً خمسة وصانعاً ثلاثة ، ودائماً ما كان البرازيلي في إستخدام مهاراته من أجل تدمير دفاعات الملكي كان ذلك في موسم 2004-2005 ونجح في قياده فريقه للفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

المهاجم القناص

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راؤول جونزاليس واحد من المهاجمين المخضرمين الذي يحتل مكانه كبيرة في قائمة أساطير ريال مدريد خاصةً وأنه أبرز الهدافين التاريخين في تاريخ اللاروخا ويعتبر ثاني هدافي المرينجي بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو ، وخاض جونزاليس مع الريال خمسة عشر موسماً سجل ضد برشلونة 15 هدف في 37 مباراة كلاسيكو.

وكانت أهداف راؤول جونزاليس حاسمة في أغلب المباريات حيث ساهمت أهدافه في إنقاذ الريال من الخسارة في ثلاثة مواسم متتالية أمام البلوجرانا ومن أبرز المباريات التي خاضها في الكلاسكيو كانت عام 1999 وحرم برشلونة من الفوز بعد أن سجل هدف التعادل في الدقيقة 86.

صاروخ ماديرا

البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي إحتاج إلى تسعة مواسم فقط من أجل أن ينصب نفسه هداف تاريخي لريال مدريد كما أن نجح في أن يحصل على لقب هداف مباريات الكلاسيكو للملكي مناصفةً مع ألفريدو دي ستيفانو برصيد ثمانية عشر هدفاً.

ونجح الدون الذي رحل صيف العام الماضي إلى يوفنتوس الأيطالي في تسجيل إثني عشر هدفاً من أصل ثمانية عشر سجلها الريال على ملعب الكامب نو كما عانى مدافعوا برشلونة من إنطلاقات الدون الذي يحمل الرقم القياسي بعد تسجليه لسبعة أهداف في ستة مباريات كلاسيكو على التوالي.

البرغوث الأرجنتيني

الكلاسيكو بالنسبة للبعض يتلخص في ليونيل ميسي الذي ينفرد بصدارة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للاهداف في كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد برصيد ستة وعشرين هدفاً كما أن البرغوث يحمل الرقم القياسي في صناعة الأهداف بأربعة عشر تمريرة حاسمة.

ويعتبر ميسي الكابوس الأبدي بالنسبة لجمهور ريال مدريد خاصة أنه ومنذ المشاركة الاولى له في الكلاسيكو كان دائم الإزعاج والمراوغات المهينة لنجوم وأساطير الملكي وولد الخوف للأنصار وأذاهم الأمرين في تسعة وثلاثين مباراة خاضها ضد المرينجي.