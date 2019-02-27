رياضة | أزمة بين قناة المحور ونادي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة بين قناة المحور ونادي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت إدارة قناة المحور مطالب مسئولي نادي الزمالك خلال الساعات الماضية بشأن تغيير اسم البرنامج الخاص بالنادي وظهوره من جديد بعد قرار المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف برنامج "الزمالك اليوم".

ويمارس مسئولو الزمالك ضغوطات كبيرة على إدارة قناة المحور من أجل حسم الأمر وظهور البرنامج في الأيام الجارية بشكل طبيعي.

وكان الزمالك قد اشترى ساعات "هواء" عبر قناة المحور في برنامج يومي خاص بنادي الزمالك للدفاع عن النادي في كل القضايا.

يذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة فريق بيتروأتليتكو الأنجولي يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الكونفدرالية الافريقية.