رياضة | كلاسيكو الكأس .. تحدي جديد في انتظار ليونيل ميسي أمام معشوقته الوحيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاسيكو الكأس .. تحدي جديد في انتظار ليونيل ميسي أمام معشوقته الوحيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدي جديد ينتظر البرغوث ليونيل ميسي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة حينما يحل مع فريقه ضيفاً ثقيلاً على ريال مدريد لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم وذلك بعد أن شارك ميسي كبديلاً في مباراة الذهاب التي أقيمت على الكامب نو وإنتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتمكن أهمية المباراة بالنسبة لليو أنه يسعى إلى تسجيل أولى أهدافه في شباك ريال مدريد بمباريات كأس ملك إسبانيا خاصةً أن هذه الشباك المفضلة بالنسبة له لم تستقبل أي هدف في الكأس ، ويطمح صاحب الأثنين وثلاثين عاماً في مواصلة تفوقه على الريال خاصة على أرضهم.

بداية مشاركة ميسي ضد ريال مدريد في الكلاسيكو كانت موسم 2004-2005 ليخوض البولجا حتى الآن تسعة عشر مباراة على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو نجح في تسجيل خمسة عشر هدفاً وقاد فريقه للفوز في عشرة مباريات كاملة.

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ولم يكتفي البرغوث بتسجيل الاهداف فحسب بل تمكن من صناعة تسعة أهداف لزملائه أكثر مما قام به في معقل البلوجرانا ملعب الكامب نو ، ومنحت أهداف الأسطورة الأرجنتينية أفضلية واضحة وصلت إلى 52.6% الأمر الذي جعل البعض يطلقون على ملعب الريال " بيرناليو " والبعض الأخر أطلق عليه حديقة ميسي المفضلة.

وتشهد شباك ريال مدريد على تاريخ حافل من الأهداف التي إستقبلتها بأقدام ميسي لكنها مازالت تعانده في كأس الملك ، وسبق وأن سجل ميسي إحدى عشر هدفاً في معقل الملكي بالليجا بالإضافة إلى هدفين في بطولة كأس السوبر الأسباني ومثلهم في دوري أبطال أوروبا.

وتعتبر الفترة ما بين العام 2008 وحتى 2012 من أكثر الفترة التي توهج بها ميسي في السانتياجو بيرنابيو حيث أنه تمكن من تسجيل سبعة أهداف في خمسة مباريات متتالية كما أنه سجل هاتريك وحيد له موسم 2013 -2014 في المباراة التي إنتهت بفوز برشلونة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

فهل ينجح ميسي في زيارة شباكه المفضلة للمرة الأولى في كأس الملك أم أن العقدة ستتواصل ؟