رياضة | تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي برشلونة، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : نافاس.

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خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - ريجيلون

خط الوسط : كروس - مودريتش - كاسيميرو - فاسكيز.

خط الهجوم : فينسيوس - كريم بنزيما.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب الكامب نو، بنتيجة هدف لكل فريق، حيث أحرز فاسكيز هدف ريال مدريد، وسجل مالكوم هدف التعادل للبارسا في الشوط الثاني من المباراة.