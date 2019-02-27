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رياضة | أوباميانج يقود تشكيلة أرسنال ضد بورنموث في البريميرليج

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علن يوناي ايمري المدير الفني لنادي أرسنال، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي بورنموث، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لينو.

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خط الدفاع : جينيكسون - كوسينلي - سوكراتس - كولاسيناك.

خط الوسط : توريرا - جندوزي - ميختاريان - مونريال - اوزيل.

خط الهجوم : أوباميانج.

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