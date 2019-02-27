رياضة | أوباميانج يقود تشكيلة أرسنال ضد بورنموث في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوباميانج يقود تشكيلة أرسنال ضد بورنموث في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علن يوناي ايمري المدير الفني لنادي أرسنال، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي بورنموث، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : لينو. Advertisements خط الدفاع : جينيكسون - كوسينلي - سوكراتس - كولاسيناك. خط الوسط : توريرا - جندوزي - ميختاريان - مونريال - اوزيل. خط الهجوم : أوباميانج.

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