رياضة | بغياب متولي للإصابة.. من سيكون قائد الإسماعيلي أمام شباب قسنطينة ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بغياب متولي للإصابة.. من سيكون قائد الإسماعيلي أمام شباب قسنطينة ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخلف محمود متولى قائد الإسماعيلى الحالى، عن السفر مع فريقه إلى الجزائر بسبب الإصابة.

وغادرت بعثة الإسماعيلى مطار القاهرة الدولى ظهر الأربعاء إستعدادًا لخوض مباراة ضد شباب قسنطينة بدورى أبطال أفريقيا.

وكان ” متولى ” قد تعرض لمزق فى العضلة الأمامية خلال مواجهة الفريق الجزائرى فى اللقاء السابق الذى أنتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.

ويرصد ” الموقع الرسمى للنادى الإسماعيلى “ كباتن الفريق خلال هذه الرحلة التى سوف تستمر لأكثر من 4 أيام وذلك على النحو التالى ..

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* باهر المحمدى .. 11 يوليو 2015 كانت أولى مبارياته ضد حرس الحدود فى الدورى العام.

* عماد حمدى .. 12 أغسطس 2015 كانت أولى مبارياته ضد سموحه فى كأس مصر.

* كريم بامبو .. 4 مايو 2016 كانت أولى مبارياته ضد بتروجيت فى الدورى العام.

* محمد مجدى عبد الفتاح .. 4 يوليو 2016 كانت أولى مبارياته ضد أسوان فى الدورى العام.

* الغانى ريتشارد بافور .. 9 فبراير 2017 كانت أولى مبارياته ضد سموحه فى كأس مصر.