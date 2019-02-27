انت الان تتابع تفاصيل خبر خبر صادم لعشاق رونالدو قبل قمة الكالتشيو والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 27 فبراير 2019 09:46 مساءً - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، أن نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو سيخضع لفحوص طبية؛ بعد تعرضه لإصابة في الكاحل الأيسر، قبل أيام قليلة من لقاء نابولي بالكالتشيو، في خبر نزل كالصدمة على عشاق النجم البرتغالي.

وذكر الموقع الرسمي لبطل إيطاليا أن رونالدو سيخضع للفحوص الطبية الخميس؛ بعد إصابة "الدون" في الكاحل الأيسر، والتي تعرض لها خلال مباراة بولونيا الأخيرة، التي عرفت فوز "اليوفي" بصعوبة بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ25 من البطولة المحلية، التي يتصدرها يوفنتوس برصيد 69 نقطة، متفوقاً بفارق مريح من النقاط على أقرب مطارديه نابولي.

وبحسب تقارير صحفية إيطالية، فإن الشك يحوم بقوة حول قدرة النجم البرتغالي في اللحاق بمباراة فريقه أمام نابولي، مساء الأحد المقبل، على ملعب "سان باولو"، في قمة لقاءات الجولة الـ26 من الدوري المحلي.

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وتأتي إصابة رونالدو، في وقت يعاني فيه فريق "السيدة العجوز"؛ فبعد الخروج من كأس إيطاليا، يواجه يوفنتوس خطر الإقصاء من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته بثنائية نظيفة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

وعزز "CR7" صفوف "البيانكونيري" في صيف العام الماضي، قادماً من صفوف ريال مدريد الإسباني، في صفقة تجاوزت قيمتها المالية حاجز 100 مليون يورو.

وأثبت رونالدو أنه صفقة ناجحة بامتياز لليوفي؛ إذ سجّل 21 هدفاً في 34 مباراة بموسمه الأول مع فريقه الجديد، في مختلف البطولات والمسابقات المحلية والقارية.