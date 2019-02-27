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صحيفة: بايرن يحصن دفاعاته بأولى صفقاته الصيفية

كشفت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية أن بايرن ميونيخ نجح في أولى صفقاته للصيف المقبل لإعادة هيكلة الفريق للموسم المقبل، بعد أن حسم انتقال الفرنسي لوكاس هيرنانديز قلب دفاع أتلتيكو مدريد الإسباني.

"نعرف تمام المعرفة من سيلعب معنا في الموسم القادم"، تصريح مقتضب أدلى به رئيس نادي بايرن ميونيخ، أولي هونيس، الأسبوع الماضي، متحدثاً عن صفقات بايرن المقبلة.

وبحسب صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء (27 شباط/ فبراير 2019) فإن انضمام قلب دفاع أتلتيكو مدريد الإسباني لوكاس هيرنانديز (23 عاماً) إلى النادي البافاري هذا الصيف بات أمرا محسوماً. وكان بايرن قد حاول خلال الميريكاتو الشتوي الفوز بتوقيع اللاعب الفرنسي بفضل قيمة الشرط الجزائي في عقده البالغ 80 مليون يورو. لكن المحادثات مع ناديه الإسباني وممثلي اللاعب لم تثمر عن شيء.

وفي هذا السياق أوضح اللاعب نفسه أن تمسك ناديه الإسباني به هو ما أفشل انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية، إضافة إلى ظروفه الشخصية، إذ قال في مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية مطلع الشهر الجاري: "لقد تغيرت ظروفي الشخصية، وعندما يتعين علي اتخاذ قرار، لا يمكنني أن أفكر في نفسي فقط"، في إشارة إلى ولادة ابنه مارتن في مطلع آب/ أغسطس الماضي.

ولوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، وَكَّلَ النادي البافاري مستشاره الإيطالي جيوفاني برانشيني، الذي سبق له أن تمكن في الماضي من إتمام يعض الصفقات للنادي الألماني كمدربه الأسبق بيب غوارديولا أو لاعبه الإيطالي السابق لوكا توني عام 2007.

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وتقول الصحيفة الألمانية إن مهمة برانشيني لن تكون صعبة، إذ يفقد أتلتيكو مدريد كل إمكاناته للتمسك ببطل كأس العالم 2018 بمجرد تحويل بايرن الـثمانين مليون يورو لقاء شرطه الجزائي.

وكان حسن صالح حميديتش مدير الكرة بنادي بايرن ميونخ الألماني قد أعلن في وقت سابق على المحادثات للفوز بتوقيع اللاعب الفرنسي بالقول: "أجرينا محادثات مثمرة. وسيكون هناك المزيد من الصفقات".

ويرغب النادي الألماني العملاق في أن يستثمر بشكل كبير في صفقات اللاعبين، حيث يسعى لإعادة هيكلة الفريق وتجديد الدماء استعداداً للموسم المقبل. وتضم قائمة اللاعبين الذين تردد أنهم ضمن اهتمامات بايرن ميونخ، لوكاس هيرنانديز لاعب قلب دفاع أتلتيكو مدريد الإسباني وكالوم هودسون-أودوي اللاعب الشاب في تشيلسي الإنجليزي.

يُذكر أن عقد لوكاس هيرنانديز مع وصيف متصدر الليغا الإسبانية يمتد حتى 2024.