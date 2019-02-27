آل خليفة يشيد بإسهامات السعودية في إثراء الكرة الآسيوية

جدة - عمرو شويل أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن تقديره للإسهامات المتنامية للمملكة العربية السعودية في إثراء مسيرة كرة القدم الآسيوية منوها بالإنجازات الباهرة للكرة السعودية على صعيد المنتخبات والأندية وما قدمته من أجيال كروية خالدة

تركت بصمات مؤثرة على الساحتين القارية والدولية.

والتقى آل خليفة مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية.

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وخلال اللقاء، أكد آل خليفة حرص الإتحاد الآسيوي لكرة القدم على التواصل المستمر مع أسرة الرياضة الآسيوية، مشيدا بالنهج الراسخ للاتحاد القاري على تعزيز أواصر العلاقات المتينة التي تربطه مع سائر الاتحادات الوطنية، بما فيها اتحاد الكرة السعودي، وذلك بما يعزز روح الوحدة التي تجمع بين سائر أعضاء العائلة الكروية الآسيوية، وبما يخدم تطلعات الجميع نحو كرة قدم أسيوية متطورة على كافة الأصعدة.

وأشاد آل الخليفة بما يتمتع به الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل من فكر ثاقب ورغبة جامحة للارتقاء بمسيرة الحركة الرياضية السعودية في شتى المجالات متمنياً له كل التوفيق والسداد.

وتم خلال اللقاء استعراض خطط الإتحاد الآسيوي لكرة القدم الرامية إلى النهوض بمسيرة كرة القدم الآسيوية في إطار رؤية (آسيا واحدة .. هدف واحد) التي يتبناها الإتحاد القاري ، كما تم استعراض برامج دعم الإتحادات الوطنية المقدمة من الإتحاد الآسيوي، إضافة إلى أهم المستجدات على ساحة كرة القدم الآسيوية.