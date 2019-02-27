الان تتابع يوفنتوس: رونالدو سيخضع لفحوص طبية بعد إصابته في كاحله والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 9:19 م, 27 فبراير 2019 م التعليقات: 0 في بيان للنادي مشاهدة مباراة يوفنتوس وبارما بث مباشر الخليج 365-متابعات سيخضع البرتغالي كريستيانو رونالدو، ، لفحوص طبية تحدد مدى إصابته بكاحله بحسب ما ذكر الأربعاء فريقه يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم ومتصدر الترتيب.

وأشار بيان للنادي الذي يستعد لمباراة قمة في الدوري المحلي مع نابولي الأحد إن رونالدو والبرازيلي دوغلاس كوستا “تدربا بمفردهما” اليوم، وذلك بعد تعرض الأول “لاصابة بكاحله الأيسر خلال مواجهة بولونيا الأسبوع الماضي”.

وتابع فريق “السيدة العجوز” أن الالماني إيمري جان والبوسني ميراليم بيانيتش عادا الى التمارين، فيما يتابع لاعب الوسط الالماني سامي خضيرة تعافيه بعد جراحة في القلب.

وكان يوفنتوس فاز على بولونيا 1-صفر الأحد وأبقى على فارق 13 نقطة مع نابولي الفائز على بارما 4-صفر.

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