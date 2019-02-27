شكرا لقرائتكم خبر عن «جروس» للاعبي الزمالك: «لا بديل عن الفوز أمام بترو أتلتيكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام الذي أقيم اليوم، الأربعاء، بملعب النادي، في إطار الاستعدادات لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر لها الأحد المقبل.

ووفقًا للموقع الرسمي للزمالك، تحدث المدير الفني، مع لاعبي الفريق عن أهمية الفترة القادمة للفريق في البطولة الكونفيدرالية، وضرورة التركيز بقوة في تلك المرحلة الحاسمة في المشوار الأفريقي، مؤكدا لهم أنه لا بديل عن الفوز في مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي، كذلك باقي اللقاءات، من أجل الصعود لدور الـ8 للبطولة.

كما شرح جروس، خلال الجلسة، للاعبين بعض الأمور الفنية التي سينفذها خلال التدريبات.