شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «كاف» يحدد موعد مباراة مصر والنيجر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي «كاف»، يحدد فيه الرابعة والنصف مساء 23 مارس المقبل، موعدا لمباراة منتخبي النيجر ومصر
والتي تقام ضمن الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الأفريقية، على استاد الجنرال سيناي كاونتشي بنيامي عاصمة النيجر.
يذكر أن منتخبى مصر وتونس ضمنا التأهل للبطولة عن المجموعة العاشرة، وتقام البطولة في مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو القادمين.
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