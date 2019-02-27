تعرف على تشكيل الجهاز المعاون لمؤمن سليمان فى النجوم

استقر مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة على الجهاز المعاون لمؤمن سليمان المدير الفنى الجديد الذى تولى المهمة خلفاً لأحمد سامي الذي تقدم باعتذاره بعد الهزيمة أمس – الثلاثاء – أمام نادي وادي دجلة بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الجهاز الفنى الجديد بقيادة مؤمن سليمان كالآتي:

شادي الطويلة مشرفاً على قطاع الكرة بنادي النجوم ، مؤمن سليمان مديراً فنياً ، كرم جابر مدرباً عاماً ، حسن موسى مدرباً عاماً ، عمر فتحي مدرباً مساعد ، أشرف عبد الوارث مدرباً لحراس المرمى ، سيد إمام مديراً إدارياً ، مع الإبقاء على الجهاز الطبي.

ويستعد فريق النجوم لمواجهة حرس الحدود يوم 2 مارس فى الجولة 25 بالدورى.

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