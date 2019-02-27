شكرا لقرائتكم "الأجانب" يمنحون النصر نقاط مباريات الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أسهم لاعبو النصر الأجانب بحسم آخر 4 مباريات جمعت فريقهم بالشباب في مباريات الدوري، وهو ما يدعو النصراويين إلى التفاؤل قبل مواجهة الفريقين يوم الخميس على ستاد الملك فهد الدولي.

وينتظر أن يخوض الفريقان قمة ستكون مثيرة عطفاً على طموحاتهما، إذ يسعى النصر لمواصلة ملاحقته للهلال وتقليص الفارق إلى 3 نقاط، حين يتطلع الشباب إلى الاقتراب من جاره النصر صاحب المركز الثاني حيث أن فوز الفريق الأبيض سيجعل الفارق بينهما 3 نقاط.



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وانتصر الأصفر 4 مرات في الدوري على الشباب بنتيجة واحدة كانت هدف مقابل لا شيء. أولها عندما سدد الباراغوياني أيالا كرة قوية من خارج المنطقة في مباراة الإياب التي جمعتهما موسم 2016-2017 ليفوز النصر بهدف دون مقابل، أما المغربي محمد فوزير والكونغولي كابانانغا فسجلا من مسافة قريبة في مباراتي الموسم الفائت.



وفي هذا الموسم، تناقل النصراويون كرات متبادلة قبل أن يسدد النيجيري أحمد موسى في الزاوية اليسرى للحارس التونسي أحمد موسى، وهو هدف المباراة الوحيد.

وكانت المباراة الأخيرة التي شهدت فوز الشباب، هي الجولة الأخيرة من موسم 2015-2016 عندما سجل محمد بن يطو وسند شراحيلي له، مقابل هدف البولندي أدريان ميرزفيسكي للنصر.