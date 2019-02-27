شكرا لقرائتكم المريخ يخسر أمام النجم بهدف وينتظر الحسم في أم درمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق النجم الساحلي التونسي فوزا صعبا 1 - صفر على ضيفه المريخ السوداني يوم الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

ويدين الفريق التونسي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه مرتضى بن وناس، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

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وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الثاني، ليتأجل حسم التأهل إلى المباراة النهائية إلى لقاء الإياب، الذي سيقام بأم درمان يوم 29 مارس المقبل.

وأصبح يكفي النجم التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف وحيد، شريطة النجاح في هز الشباك للحصول على بطاقة التأهل للنهائي، فيما بات يتعين على المريخ الفوز بفارق هدفين على الأقل إذا أراد الاستمرار في البطولة.

وشهدت المباراة اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد للمرة الأولى في المسابقة، والتي تسببت في إلغاء هدف أحرزه ماهر الحناشي للنجم الساحلي في الشوط الأول بداعي التسلل.