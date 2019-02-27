شكرا لقرائتكم أحد يتعاقد مع التونسي بلعيد بدلاً من مؤمن زكريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقع نادي أحد برئاسة سعود الحربي، مع المدافع التونسي أيمن بلعيد، يوم الأربعاء، بعدما استغنى عن المصري مؤمن زكريا لعدم جاهزية اللاعب بدنياً طوال فترة تدريباته مع الفريق منذ قدومه.

وكان قد فسخ نادي أحد تعاقده مع المهاجم المصري بشكل نهائي لعدم جاهزيته فنياً وبدنياً للمشاركة في المباريات، وليس لأن اللاعب لا يعاني من إصابة مزمنة على الإطلاق كما لا يعاني من ضمور في العضلات.

وبدأ بلعيد مشواره الاحترافي في صفوف رديف سبورتينغ براغا البرتغالي في عام 2008 وحتى 2010، قبل أن يلعب لغرينوبل الفرنسي ومنه إلى النجم الساحلي التونسي، قبل أن يعود إلى أوروبا، تحديداً بلغاريا، عبر اللعب مع لوكوموتيف بلوفديف وليفسكي صوفيا، ومنه إلى روترهام يونايتد الإنجليزي قبل موسمين قبل العودة إلى ليفسكي في الموسم الماضي.