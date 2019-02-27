شكرا لقرائتكم "فيفا" يوقف نائب رئيس الاتحاد الزامبي مدى الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الأربعاء نائب رئيس وأمين الصندوق السابق للاتحاد الزامبي بونيفاس مواميلو مدى الحياة عن كل الأنشطة الكروية لتورطه في قضايا فساد.

وكان مواميلو من المقربين لرئيس الاتحاد والنجم السابق كالوشا بواليا، الموقوف أيضا من قبل الاتحاد الدولي لسنتين في أغسطس 2018 بسبب قضايا فساد، وأوقف "فيفا" بواليا، ونجم آيندهوفن الهولندي بين 1989 و1994، بسبب منافع تلقاها من القطري محمد بن همام، في إشارة إلى رئيس الاتحاد الآسيوي السابق الموقوف مدى الحياة أيضا في قضايا فساد.

وخلصت لجنة الأخلاقيات في "فيفا" بعد تحقيق بدأ في أكتوبر 2017، إلى أن مواميلو مذنب بتهمة تلقي الرشى وغرمته بمبلغ 10 آلاف فرنك سويسري "نحو 10 آلاف دولار أميركي".