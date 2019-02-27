شكرا لقرائتكم "فيفا" يوقف نائب رئيس الاتحاد الزامبي مدى الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الأربعاء نائب رئيس وأمين الصندوق السابق للاتحاد الزامبي بونيفاس مواميلو مدى الحياة عن كل الأنشطة الكروية لتورطه في قضايا فساد.
وكان مواميلو من المقربين لرئيس الاتحاد والنجم السابق كالوشا بواليا، الموقوف أيضا من قبل الاتحاد الدولي لسنتين في أغسطس 2018 بسبب قضايا فساد، وأوقف "فيفا" بواليا، ونجم آيندهوفن الهولندي بين 1989 و1994، بسبب منافع تلقاها من القطري محمد بن همام، في إشارة إلى رئيس الاتحاد الآسيوي السابق الموقوف مدى الحياة أيضا في قضايا فساد.
وخلصت لجنة الأخلاقيات في "فيفا" بعد تحقيق بدأ في أكتوبر 2017، إلى أن مواميلو مذنب بتهمة تلقي الرشى وغرمته بمبلغ 10 آلاف فرنك سويسري "نحو 10 آلاف دولار أميركي".
كانت هذه تفاصيل خبر "فيفا" يوقف نائب رئيس الاتحاد الزامبي مدى الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.