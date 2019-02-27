شكرا لقرائتكم رومينيغه واثق من منافسة بايرن على كل الألقاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يثق كارل هاينز رومينيغه رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، في قدرة الفريق على تجاوز صعوبات الموسم، والمنافسة على كل الألقاب مع اقتراب الموسم على نهايته.

وقال رومينيغه ،خلال الحفل الذي أقيم بمناسبة مرور 119 عامًا على تأسيس النادي : نحن متفائلون بشدة، وكل الصعاب التي مر بها الفريق في أكتوبر ونوفمبر الماضيين وضعناها خلف ظهورنا، سيكون من الرائع أن نظهر الميداليات الذهبية في شرفة رئاسة المدينة في مايو المقبل.

وأضاف: أمامنا شهور مهمة في الموسم، تبدأ من مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ في بطولة الدوري، وتستكمل مع مباراة إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي يوم 13 من الشهر المقبل.

وكان بايرن سمح لمنافسه التقليدي بوروسيا دورتموند في التقدم أكثر في بطولة الدوري الألماني (بوندسليغا)، وزيادة فارق النقاط، قبل أن يستفيق النادي البافاري ويقلص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط.