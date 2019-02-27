فيفا يوقف النائب السابق لرئيس الاتحاد الزامبي مدى الحياة

اسماء السيد - أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء نائب رئيس وأمين الصندوق السابق للاتحاد الزامبي لكرة القدم بونيفاس مواميلو مدى الحياة عن كل الأنشطة الكروية لضلوعه بقضايا فساد.

وخلصت لجنة الاخلاقيات في فيفا بعد تحقيق بدأ في تشرين الأول/أكتوبر 2017، الى أن مواميلو مذنب بتهمة تلقي الرشى وغرمته بمبلغ 10 آلاف فرنك سويسري (نحو 10 آلاف دولار أميركي).

وكان مواميلو من المقربين لرئيس الاتحاد والنجم السابق كالوشا بواليا، الموقوف أيضا من قبل الاتحاد الدولي لسنتين في آب/أغسطس 2018 بسبب قضايا فساد.

وأوقف فيفا بواليا، نجم ايندهوفن الهولندي بين 1989 و1994، بسبب "منافع تلقاها من محمد بن همام"، في إشارة إلى القطري رئيس الاتحاد الآسيوي السابق الموقوف مدى الحياة أيضا في قضايا فساد.