فيدرر إلى ربع نهائي دورة دبي ونيشيكوري يخرج من الدور الثاني

اسماء السيد - بلغ السويسري روجيه فيدرر الدور ربع النهائي لدورة دبي في كرة المضرب بفوزه الأربعاء على الإسباني فرناندو فرداسكو في الدور الثاني الذي شهد خسارة مفاجئة للياباني كي نيشيكوري المصنف أول أمام البولندي هوبرت هوركاتش.

وفاز فيدرر الباحث عن لقبه الثامن في دبي بنتيجة 6-3، 3-6، و6-3، ليحقق المصنف ثانيا في الدورة والسابع عالميا، فوزه السابع في سبع مواجهات مع فرداسكو المصنف 32 حاليا، وواصل مسيرته بحثا عن اللقب المئة في مسيرته الاحترافية التي تتضمن 20 لقبا في الغراند سلام.

الا أنها المباراة الثانية تواليا التي يفقد فيها فيدرر مجموعة، اذ كان قد فاز في الدور الأول على الألماني فيليب كولشرايبر 6-4، 3-6 و6-1.

وحقق فيدرر اليوم فوزه الخمسين في دبي، ليلاقي في ربع النهائي المجري مارتون فوسوفيتش الفائز على الألماني يان-لينارد شتروف 6-4 و6-2.

وأتى تأهل فيدرر بعد ساعات من سقوط نيشيكوري أمام هوركاتش بنتيجة 5-7، 7-5، و6-2 في مباراة امتدت لنحو ساعتين.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها هوركاتش (22 عاما ومصنف 77 عالميا) الدور الثاني لإحدى دورات رابطة المحترفين، بعد تفوقه على المصنف سادسا عالميا في اليوم الثالث من منافسات الدورة الإماراتية.

وكان نيشيكوري قريبا من حسم المجموعة الأولى، اذ كسر إرسال منافسه في الشوط التاسع وتقدم 5-4، وكان يحتاج للفوز بالعاشر على إرساله. الا أن البولندي قلب الأمور لصالحه، ورد كسر الإرسال، قبل أن يفوز بالشوط الحادي عشر، ويكسر إرسال الياباني مجددا في الشوط التالي.

وضرب نيشيكوري بقوة في مطلع المجموعة الثانية، وتقدم 5-1 بعدما حافظ على إرساله وكسر إرسال منافسه مرتين في الأشواط الستة الأولى، الا أن البولندي عاد من بعيد وكسر إرسال نيشيكوري مرتين وعادل النتيجة 5-5، الا أنه سقط في الشوط الحادي عشر على إرساله، ما أتاح للياباني التقدم 6-5 وحسم المجموعة 7-5 على إرساله.

وامتدت المباراة الى مجموعة ثالثة كانت الأفضلية فيها للبولندي الذي حسمها بسهولة في 32 دقيقة، بعدما حافظ على إرساله وكسر إرسال نيشيكوري مرتين (في الشوطين الرابع والثامن).

Advertisements

وقال البولندي "هذا فوز هائل بالنسبة إلي لأنه الأول على لاعب من المصنفين العشرة الأوائل (عالميا)"، مؤكدا أنه "يمنحني ثقة ضخمة. سأحاول متابعة المضي قدما".

في المقابل، لم يتمكن نيشيكوري من تفسير سبب خسارته مباراته الأولى ضد البولندي، قائلا "لم ألعب بشكل مثالي اليوم، لكن أعتقد أنه قام بإرسالات جيدة، أفضل مما كنت أنتظر".

أضاف "في ظل هذه الرياح وهذه الأرضية، الأمر ليس سهلا. لم أرسل بالجودة التي كنت أريدها. لعب بشكل جيد في الأشواط المهمة، لم أحقق النجاح المطلوب عند الإرسال الأول... هذا كلفني بعض النقاط".

ويلاقي هوركاتش في ربع النهائي اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامسا الذي تغلب اليوم على البيلاروسي إيغور جيراسيموف 6-3 و6-1.

وفي مباراة أخرى ضمن الدور الثاني، فاز الفرنسي غايل مونفيس على القبرصي ماركوس باغداتيس 6-3 و6-2 في مباراة استمرت 65 دقيقة.

وقال مونفيس الذي أقصى الثلاثاء الكرواتي مارين سيليتش "كانت الرياح قوية اليوم، لم يكن الأمر مريحا (...) كنت أعاني بعض الشيء".

ويلاقي مونفيس في ربع النهائي الليتواني ريكارداس بيرانكيس الفائز الأربعاء على الأميركي دينيس كودلا بنتيجة 6-4 و6-1.

كما بلغ ربع النهائي الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي بفوزه على الإسباني روبرتو باوتسيتا أغوت 6-7 (2-7)، 6-4 و6-3، على أن يلاقي في الدور المقبل الفائز في مباراة الدور الثاني بين الكرواتي بورنا تشوريتش المصنف سادسا، والتشيكي توماس برديتش.