الأسترالي كاليب إيوان بطل المرحلة الرابعة لطواف الإمارات

اسماء السيد - أحرز الدراج الأسترالي كاليب إيوان (لوتو سودال) الأربعاء المركز الأول في المرحلة الرابعة من طواف الإمارات للدراجات الهوائية الذي حافظ فيه السلوفيني بريموز روغليتش (جامبو فيسما) على الصدارة والقميص الأحمر بحلوله ثالثا.

وقطع إيوان مسافة المرحلة الرابعة البالغة 205 كلم والتي أقيمت في دبي وشهدت الصعود الى سد حتا، في 4 ساعات و27 دقيقة و7 ثوان، بفارق ثانيتين عن الإيطالي ماتيو موسشيتي (تريك سيغافردو) وروغليتش.

وكانت المرحلة الأطول مجهدة للدراجين، وشهدت بعض الحوادث ومنها سقوط البلجيكي ريمكو إيفينبول من فريق كويك ستيب ونقل الى المستشفى حيث تبين عدم تعرضه لاي اصابة خطرة.

وقال الدراج الأسترالي الذي حل ثالثا في المرحلة الثانية "لم يسبق لي أن شاركت في دبي، سمعت عن صعوبة المنطقة، لذلك تعرفت على مسار المرحلة من خلال +يوتيوب+".

وتابع "كانت المرحلة صعبة، والصعود (سد حتا) لم يكن سهلا. تمتعت بسرعة كبيرة في الأمتار الأخيرة للوصول الى خط النهاية".

وحافظ روغليتش على الصدارة للمرحلة الرابعة تواليا بزمن 14 ساعة و5 دقائق و10 ثوان، موسعا الفارق مع الاسباني أليخاندرو فالفيردي (موفيستار) الى 21 ثانية، بعدما كان 14 في المرحلة الماضية.

وحل فالفيردي بطل المرحلة الثالثة في المركز الثامن، بعدما تعرض للسقوط في آخر ستة كيلومترات، لكنه تابع السباق بقوة وأنهاه بفارق خمس ثوان عن صاحب المركز الاول.

وقال روغليتش الذي بات المرشح الأبرز للقب قبل ثلاث مراحل من النهاية "فارق 21 ثانية عن المركز الثاني جيد، لكن كل يوم يحدث أمر مختلف، وثمة مسارات مختلفة، وعلينا العمل بأقصى جهد ممكن كفريق للحفاظ على القميص الأحمر".

وتقام المرحلة الخامسة الخميس في الشارقة لمسافة 181 كلم.

يذكر أن طواف الامارات للدراجات الهوائية يقام للمرة الأولى بعد دمج سباقي أبوظبي ودبي، ويتألف من سبع مراحل تختتم في الثاني من آذار/مارس، بمسافة إجمالية 1090 كلم تعبر الإمارات السبع المكونة للدولة الخليجية.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الرابعة:

Advertisements

1- الأسترالي كاليب إيوان ( لوتو سودال) 4.27:07 ساعات

2- الإيطالي ماتيو موسكيتي (تريك سيغافردو) بفارق ثانيتين

3-السلوفيني بريموز روغليتش (جامبو فيسما) بفارق ثانيتين

4- الفرنسي كونتان جوريغوي (اي جي 2 آر لامونديال) بفارق 5 ثوان

5- السلوفيني لوكا ميزغيتس (ميتشيلتون-سكوت) بفارق 5 ثوان

- الترتيب العام بعد المرحلة الرابعة:

1- السلوفيني بريموز روغليتش 14.05:10 ساعات

2- الإسباني أليخاندرو فالفيردي (موفيستار) بفارق 21 ثانية

3- الفرنسي دافيد غودو (غراما-اف دي جي) بفارق 38 ثانية

4- البلجيكي إيمانويل بوخمان (بورا هانسغروهي) بفارق 46 ثانية

5- الهولندي فيلكو كلدرمان (صن ويب) بفارق 54 ثانية