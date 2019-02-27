مشاهدة مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم وجميع القنوات الناقلة للمباراة تعرف على أهم كواليس المباراة...

تقام الليلة في بث مباشر مباراة فريق ليفربول الشهير ضد فريق اتفورد في إطار مباريات الأسبوع 28 من الدوري الإنجليزي البريميرليج العتيد، وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء 27 فبراير 2019 بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة”السعودية” وتقام المباراة على أرضية ملعب آنفيلد الشهير، ويدير لقاء اليوم الحكم: غراهام سكوت أما عن المعلق : خالد الحدي حيث تقام مباراة مباراة الإياب بعدما انتهت مباراة الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف بلا رد لصالح فريق ليفربول، ويتم بث مباراة اليوم على قناتي beIN SPORTS HD 4 وقناة Movistar Liga de Campeones HD.

ويدخل فريق ليفربول مباراة اليوم ضج اتفورد وهو يتربع على عرش مسابقة الدوري الإنجليزي وفي جعبته 66 من النقاط حصدهم في 27 مباراة، ويلاحق غريق ليفربول نادي مان سيتي الذي يأتي وصيفاً بغارق نقطة واحدة عن ليفربول وبرصيد 65 نقطة من 27 مباراة أيضا، أما عن الأهداف فقد هز فريق ليفربول شباك خصومة في جولات الدوري الإنجليزي السابقة لهذا الموسم 59 مرة، بينما لم تهتز شبك ليفربول سوى 15 مرة فقط.

أما عن فريق واتفورد فيدخل مباراته الليلة ضد ليفربول وهو في المنطقة الدافئة من الدوري الإنجليزي غي المركز السابع برصيد 40 نقطة، أما عن أهداف واتفورد هذا الموسم فقد هز شباك خصومة 39 مرة، بينما اهتزت شباكه 35 مرة.

حقائق ومعلومات قبل مباريات

لم يخسر غريق ليفربول في أخر 6 مباريات ضد فريق واتفورد فقد فاز في 5 مباريات منها وتعادل في مباراة

لحقت الهزيمة بفريق واتفورد 10 مرات في أخر 11 مباراة كان فيها ضيفاً على فريق ليفربول وكان أخر فوز لفريق واتفورد في ضيافة ليفربول كان عام 1999، أي منذ عشرون عاماً.

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تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد واتفورد

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك وأندي روبيرتسون

خط الوسط: فابينيو، كيتا وفينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني وشاكيري

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الآن فبل مباريات الليلة

ويدخل فريق ليفربول مباراة الليلة ضد واتفورد وليس أمامه سوى تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط كاملة ليظل متربع على عرش مسابقة البريميرليج والعودة لتذوق طعم الانتصارات من جديد، خاصة بعد التعادل السلبي الأخير له في مباراته السابقة أمام مانشستر يونايتد.

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ومن الجدير بالذكر أنه قد تأكد غياب المهاجم البرازيلي “روبيرتو فيرمينو” عن مباراة الليلية بعد تعرضه لإصابة في المباراة الأخيرة أمام مانشستر يونايتد، لذلك فالحمل سيكون شاق على النجم المصري “محمد صلاح” المطالب بتعويض غياب فيرمينو اليوم ويقوم بأدوار المهاجم.