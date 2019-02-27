يلا شوت .. مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر bein sport كورة ستار real madrid رابط مشاهدة...

رابط يلا شوت كورة ستار مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر bein sport كورة ستار real madrid يستضيف اليوم فريق ريال مدريد على ملعبه فريق برشلونة في اياب مباراة المربع الذهبي بكأس الملك بحثا بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت عن حجز تذكرة التواجد في المباراة النهائية حيث يسعى اللكي ريال مدريد للخروج من مباراة اليوم بتعادل سلبي أو بفوز يؤمن له صعوده بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب البلوجرانا برشلونة بنتيجة 1-1، وهى النتيجة التي تُرغم برشلونة على التسجيل اليوم لتنافس على التأهل.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر livehd يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يطلق الحكم خوسيه ماريا سانشيز صافرته التحكيمية في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي جرينتش معلنًا عن انطلاق 90 دقيقة من الاثارة بين برشلونة وريال مدريد ويُبث اللقاء عبر قناة بي ان سبورت Bein Sport 1HD والقناة الثالثة 3HD أيضا حيث التعليق من نصيب عصام الشوالي من أرض اللقاء.

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت yalla shoot وبينما يعود لصفوف البرسا عنصرا هاما في الهجوم وهو اللاعب عثمان ديمبلي برفقة ليو ميسي بعد غياب عن مباراة الذهاب للاصابة تلك الاصابة التي حرمت ميسي من المشاركة أساسيا وحل بديلا، فان برشلونة من الممكن أن يفتقد لاعبه آرثر ميلو لاعب وسط الملعب الذي لمع بريقه في مباراة الذهاب ونجح في السيطرة والتمرير والتفوق على خط وسط ريال مدريد بالرغم من كونه في قائمة الفريق للمباراة.

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وسيسعى فالفيردي مدرب برشلونة لايجاد الحل بتوظيف ثلاثي وسط الملعب فهل سيعتمد على بوسكيتس وفيدال وبجانبهم راكيتتش أم سيقوم بتوظيف كوتينهو في مركز الجناح الأيسر وسيكون ميسي ثالثا في خط الوسط كصانع للعب، ويبدو أن فالفيردي يميل لمشاركة الثلاثي “فيدال، بوسكيتس، راكيتتش” وأمامهم ميسي وسواريز وديمبلي، ويتجه للابقاء على كوتينهو على مقاعد البدلاء بجوار مالكوم الذي بدأ أساسيا وسجل هدف برشلونة الوحيد في مباراة السادس من فبراير الماضي.

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