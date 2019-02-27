النني بديلا مع أرسنال أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أعلن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، تشكيل فريقه بمواجهة بورنموث في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي. ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 53 نقطة، فيما يحتل بورنموث المركز الـ12 برصيد 34 نقطة. وجاء تشكيل الجانرز كالتالي: حراسة المرمى: لينو Advertisements الدفاع: جانكسون - سوكراتيس - كوسيلني - مونريال - كولاسيناك الوسط: جوندوزي - توريرا - أوزيل الهجوم: مختاريان - أوباميانج وعلى مقاعد البدلاء: تشيك، ومصطفي، ومحمد النني، وإيوبي، ودينيس سواريز، ورامسي، ولاكازيت.

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