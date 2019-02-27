هايدى عادل ونورين الجمال تصعدان لنهائى كأس العالم للخماسى الحديث

اختتمت منذ قليل منافسات الدور قبل النهائي سيدات ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث، المقامة حاليا على ملاعب نادي بلاتينيوم بالتجمع الخامس، ومقرر لها أن تستمر حتى يوم 3 مارس الجاري.
وشهدت التصفيات تأهل لاعبتين من المنتخب الوطني وهما، هايدي عادل واحتلت المركز الـ32، ونورين الجمال في المركز الـ35 ضمن أفضل 36 لاعبة بالبطولة .
فيما احتلت لاعبة المنتخب الإنجليزي فرنسيسكاسومريز المركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت لاعبة منتخب بيلاروسيا فولها سيلكينا، وحلت لاعبة منتخب أوكرانيا فاليريا بيرمكينا.
ومن المقرر أن يقام الدور النهائي لمنافسات السيدات يوم الجمعة المقبل، فيما تشهد منافسات غدا الخميس الدور قبل النهائي للرجال.
ويشارك المنتخب الوطني للرجال بـ 12 لاعبا وهم:
إسلام حامد، مهند طارق، أحمد أسامة الجندي، شريف ياسر، نور الدين كريم، محمد خالد، محمد أدم، على الدين شريف، أدهم فودة، يوسف قرني، عمر وائل، إياد الكاشف .
وتشارك في فعاليات البطولة 31 دولـة هـم:
الأرجنتين وأستراليا والنمسـا والبحرين وبيلاروسيا وبلغـاريـا وكندا والتشـيك وفنلندا وفرنسـا وجورجيا وألمـانيـا وإنجلتـرا والمجــر وأيرلندا وأمريكـا وإيطـاليـا واليـابــان وكازخسـتان وكوريا ولاتفيـا وليتـوانيـا وبـولنـدا وروسـيا وصربيا وجنـوب أفريقيـا وإسبانيا وتركيا وأوكرانيـا والمكسيك، بالإضـافـة إلـى مصـر الدولـة المنظمـة، بعـدد 85 لاعـبا و74 لاعبـة و93 إداريا ومـدربا.
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