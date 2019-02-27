شاهد..مباراة مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد أمام كريستال بلاس خارج الديار، والذي سينطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن

منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى مانشستر يونايتد للفوز من أجل العودة إلى

المربع الذهبي بعدما أنتزعه منه أرسنال بفارق نقطة، حيث تعادل الشياطين الحمر أمام ليفربول في الجولة الماضية، سلبيًا، في حين أرسنال فاز الجانرز على ساوثهامبتون بهدفين دون رد.

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