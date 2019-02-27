شاهد..مباراة مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد أمام كريستال بلاس خارج الديار، والذي سينطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمنمنافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويسعى مانشستر يونايتد للفوز من أجل العودة إلى
شاهد المباراة..
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