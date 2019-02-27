تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا لمباراة تشيلسي وتوتنهام والتي تنطلق في العاشرة من مساء اليوم الاربعاء، علي ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
ويسعى تشليسي لمصالحة جماهيره بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية والتي كانت آخرها خسارته أمام مانشستر سيتىبسداسية نظيفة في الدوري الإنجليزي قبل أن يخسر مجددًا أمام الفريق ذاته بركلات الترجيح الأحد الماضي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
بينما تعقد جماهير توتنهام آمالها على هاري كين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم بعدما هز الشباك في مباراة
ويدخل توتنهام المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 60 نقطة تفصله ستة نقاط عن المتصدر ليفربول وخمسة عن الوصيف مانشستر سيتي، بينما يحتل فريق تشيلسي المركز السادس برصيد 50 نقطة.
وكانت مواجهة الدور الأول انتهت بفوز كبير لصالح توتنهام، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لتشيلسي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.