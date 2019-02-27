شاهد.. مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا لمباراة تشيلسي وتوتنهام والتي تنطلق في العاشرة من مساء اليوم الاربعاء، علي ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويسعى تشليسي لمصالحة جماهيره بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية والتي كانت آخرها خسارته أمام مانشستر سيتى

بسداسية نظيفة في الدوري الإنجليزي قبل أن يخسر مجددًا أمام الفريق ذاته بركلات الترجيح الأحد الماضي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

بينما تعقد جماهير توتنهام آمالها على هاري كين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم بعدما هز الشباك في مباراة

بيرنلي في أول مشاركة له بعد تعافيه من الإصابة، وهي المباراة التي انتهت بخسارة توتنهام بهدفين مقابل هدف.

ويدخل توتنهام المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 60 نقطة تفصله ستة نقاط عن المتصدر ليفربول وخمسة عن الوصيف مانشستر سيتي، بينما يحتل فريق تشيلسي المركز السادس برصيد 50 نقطة.

وكانت مواجهة الدور الأول انتهت بفوز كبير لصالح توتنهام، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لتشيلسي.