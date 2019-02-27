شاهد.. مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الانجليزي

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويبحث مانشستر سيتى بقيادة مدربه الإسبانى، بيب جوارديولا، للفوز مواصلة مطاردة ليفربول المتصدر في سباق القمة، حيث يحتل المركز الثانى برصيد 65

نقطة.

ويسعى وست هام بقيادة التشيلى مانويل بيلجرينى الذى سبق أن درب السيتى وفاز معه بلقب البريميرليج، لتحقيق نتيجة إيجابية على حساب السيتي، لتحسين موقعه بجدول الدوري، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

و يدخل السيتى اللقاء منتشيا بفوزه بلقب كأس الرابطة على حساب تشيلسى بضربات الترجيح بقيادة نجومه المميزين سيرجيو أجويرو ورحيم سترلينج وليروى سانى وفرناندينهو وكيفين دى بروين، بينما يعتمد وست هام صاحب المركز التاسع برصيد 36 نقطة على نجومه ميشيل أنطونيو وسمير نصرى وآندى كارول وجاك ويلشير وفيليبى أندرسون.

جدير بالذكر إنتهت مباراة الدور الأول بفوز مانشستر سيتي بأربعة أهداف دون رد.