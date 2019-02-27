شاهد.. مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والتي تنطلق في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وكان الفريقان ارتضيا بالتعادل فى لقاء الذهاب الذى أقيم مطلع الشهر الجارى على ملعب «كامب نو» بنتيجة (1-1)، حيث تقدم لوكاس فاسكيز للريال قبل أن يتعادل مالكوم لبرشلونة فى الشوط الثانى، ويترك الباب مفتوحا أمام جميع الاحتمالات فى مباراة اليوم.

ويملك الريال أفضلية من خلال هدف فاسكيز، حيث يكفيه التعادل سلبيا أو الفوز بأى نتيجة للوصول إلى الدور النهائى، فيما يحتاج البارسا للفوز بأى نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف للمرور إلى الخطوة الأخيرة فى مشوار تحقيق لقبه المفضل آخر 5 سنوات.

والتقى الفريقان بعد مباراة الذهاب الأخيرة فى 34 مباراة بكأس الملك، وفاز برشلونة فى 14 مواجهة مقابل 12 لريال مدريد، وتعادلا فى 8 مباريات.

وستكون هذه المباراة هى التاسعة فى تاريخ مواجهة الفريقين فى دور نصف النهائى بالنسبة لكأس الملك، الحظ الأوفر فى التأهل للمباراة النهائية كان من نصيب ريال مدريد بواقع 5 مرات مقابل مرتين للبلوجرانا.

وآخر مباراتين جمعتهما فى نصف نهائى الكأس انتصر النادى الملكى بمجموع (4-2) فى موسم 2012/2013.

ويدخل الفريقان لقاء اليوم، بمعنويات مرتفعة بعد جولة قوية فى الليجا الإسبانى، حيث فاز الميرينجى فى مباراته الأخيرة فى الدورى على مضيفه ليفانتى بهدفين مقابل هدف، فى الجولة 25 من الليجا.

وبهذا الفوز يحتل الملكى المركز الثالث فى جدول الترتيب ورصيده عن النقطة 48، فبعد أن خاض الملكى 25 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 15 مباراة، وتعادل فى 3، وتلقى 7 هزائم.

ويسعى سانتياجو سولارى، المدير الفنى للريال، أن يتجاوز تلك المرحلة الصعبة بتحقيق أول فوز له فى الكلاسيكو كمدرب، لتكون فأل خير قبل مباراة الإياب فى الدورى الإسبانى أمام برشلونة على الملعب نفسه 2 مارس المقبل.

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وسيغيب عن ريال مدريد فى كلاسيكو إياب نصف نهائى كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة متوسط الميدان ماركوس يورينتى بداعى الإصابة، ورغم عودة إيسكو للتدريبات إلا أنه من المتوقع أن لا يشارك مع الملكى فى المباراة.

ولن يقوم سولارى بتغيير الطريقة التى اعتاد عليها (4-3-3) منذ وصوله، لكنه سيدفع بكيلور نافاس الحارس المُفضل له فى لقاءات الكأس بدلا من الأساسى كورتوا، وسيحضر أمامه مارسيلو وراموس وفاران وكارباخال،

وسيتكون الوسط من الثلاثى كروس وكاسيميرو ومودريتش، أما الهجوم فسيوجد فينيسيوس وبنزيمه وفاسكيز.

فى المقابل، يدخل برشلونة اللقاء بطموحات مختلفة، حيث يسعى للحفاظ على اللقب للعام الخامس على التوالى، وفى ظل مسيرته الرائعة بالليجا فإن المرور إلى المباراة النهائية، والفوز باللقب سيسهل مهمته نحو تحقيق الثنائية للموسم الثانى على التوالى.

وحقق البلاوجرانا فوزا مهما أمام فريق إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين وبنتيجة الدور الأول نفسها، وذلك فى إطار منافسات الجولة 25 من الدورى الإسبانى، فى لقاء توهج فيه النجم الأرجنتينى ليونيلى ميسى، وسجل هاتريك أعاد فريقه للقاء رغم الأخطاء الدفاعية الكارثية بالفريق.

وفى الدورى يظل زملاء ميسى على صدارة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى، فبعد مرور 25 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار فى 17 مباراة، وتعادلوا فى ست، وتلقوا هزيمتين.

وبالطبع سيولى الإسبانى إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لبرشلونة اهتماما كبيرا بنجمه ميسى الذى سيحمل على كتفيه مهمة الفوز فى ذلك الملعب الذى اعتاد التألق فيه وقتل طموحات عشاق الميرنجى.

وسيغيب عن برشلونة فى الكلاسيكو ضد ريال مدريد الثنائى رافينيا وتوماس فيرمايلين بداعى الإصابة، كذلك الحارس البديل ياسبر سيليسين رغم عودته للتدريبات، ومن المتوقع أن يحضر آرتور على مقاعد البدلاء بعد عودته من الإصابة.

وسيبدأ فالفيردى بطريقته المعتادة نفسها، وسيدفع بحارسه الأساسى تير شتيجن، وأمامه سيكون الرباعى سيميدو وبيكيه وأومتيتى وألبا، وسيكون بديل آرتور فى الوسط هو فيدال الذى سيكون موجودا بجانب بوسكيتس وراكيتيتش، أما الهجوم فسيتكون من ميسى وسواريز وديمبيلى.