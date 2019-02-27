شاهد.. مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة ليفربول وواتفورد والتي تنطلق في العاشرة من مساء اليوم الاربعاء، بمشاركة محمد صلاح على ملعب آنفيلد، في إطار مباريات الاسبوع الثامن والعشرون من الدوري الانجليزي الممتاز.
ويعتمد ليفربول على كتيبة نجومه بقيادة صلاح هداف الدورى الإنجليزى برصيد 17 هدفا بجانب ساديو مانى وجيمس ميلنر ونابى كيتا وجوردان هندرسون،والمدافع فان ديك بينما يقود خافى جارسيا قيادة واتفورد ويحقق نتائج طيبة.
ويسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح للفوز على واتفورد من أجل تعزيز صدارته مع خصمه العنيد مانشستر سيتي الوصيف، والذي يبتعد عنه بفارق نقطة، ومواصلة سباق البريمرليج نحو اللقب الغائب منذ عام ١٩٩٠
ويدرس كلوب تشكيل الفريق لمباراة الليلة، وسط غياب كل من جو جوميز للإصابة وعدم جاهزية لوفرين وشامبرلين بعد، بالإضافة إلى مرض نابي كيتا وشكوك حول مشاركته.
ومن المحتمل أن يدفع بـ:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
في الدفاع: ألكسندر أرلوند، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندي روبرتسون
في خط الوسط: جوردن هندرسون، جورجينهو فينالدوم، جيمس ميلنر
في الهجوم: شاكيري، محمد صلاح، ساديو ماني
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