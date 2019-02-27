المنيا يستضيف الإعلاميين في مباراة قوية بالجولة الـ20 من الممتاز "ب" غدًا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، نظيره فريق الإعلاميين، غدا الخميس، في مباراة قوية ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري الممتاز "ب".
وتقام المباراة على استاد جامعة المنيا في الثانية والنصف ظهرًا، ويطمح خلالها الفريق المنياوي، بقيادة ابراهيم صدقي ، المدير الفني لتحقيق الفوز ، وتعويض الخسارة فيالدور الأول أمام نفس الفريق بهدفين مقابل هدف.
وأعلن الجهاز الفني للمنيا ، قائمة الـ 18 لاعب لخوض مباراة غدا ، والتي ضمت كل من، محمد حسانين – عبد الكافي رجب ( حراس مرمى )، وليد أوشا – برسوم
يذكر أن المنيا يحتل المركز الرابع بالمجموعة برصيد 31 نقطة ، بينما يحتل فريق الاعلاميين المركز الخامس برصيد 31 نقطة.
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