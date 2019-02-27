المنيا يستضيف الإعلاميين في مباراة قوية بالجولة الـ20 من الممتاز "ب" غدًا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، نظيره فريق الإعلاميين، غدا الخميس، في مباراة قوية ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري الممتاز "ب".

وتقام المباراة على استاد جامعة المنيا في الثانية والنصف ظهرًا، ويطمح خلالها الفريق المنياوي، بقيادة ابراهيم صدقي ، المدير الفني لتحقيق الفوز ، وتعويض الخسارة في

الدور الأول أمام نفس الفريق بهدفين مقابل هدف.

Advertisements

وأعلن الجهاز الفني للمنيا ، قائمة الـ 18 لاعب لخوض مباراة غدا ، والتي ضمت كل من، محمد حسانين – عبد الكافي رجب ( حراس مرمى )، وليد أوشا – برسوم

محروس – محمد عبدالقادر – عمرو زينهم – محمد شديد – مصطفى الشوبكشي- أحمد عصام – اسلام عادل – محمود سمير - محمد عبدالسميع – كريم حسن – عمرو عثمان – أحمد منصور – حسام حسن – محمد السومة - طارق ابو النسب.

يذكر أن المنيا يحتل المركز الرابع بالمجموعة برصيد 31 نقطة ، بينما يحتل فريق الاعلاميين المركز الخامس برصيد 31 نقطة.