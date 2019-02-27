الارشيف / اخبار الرياضه

كريستيانو رونالدو يخضع لأشعة بعد إصابته خلال التدريبات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن نادي يونتوس عن إصابة نجم الفريق خلال تدريبات الفريق في الكاحل الإيسر.

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن رونالدو سيجري الفحوصات الطبية، غدًا،

الخميس من أجل معرفة قوة الإصابة.

مما يثير الشكوك حول مشاركته أمام نابولي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الجولة السادسة والشعرين من .

وقد أنضم رونالدو إلى صفوف يوفنتوس في صيف الماضي قادمًا من نادي مقابل 105 مليون يورو.

 وسجل رونالدو 21 هدف منذ إنضمامه للفريق الإيطالي خلال 34 مباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو يخضع لأشعة بعد إصابته خلال التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا