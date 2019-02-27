كريستيانو رونالدو يخضع لأشعة بعد إصابته خلال التدريبات

أعلن نادي يونتوس عن إصابة نجم الفريق كريستيانو رونالدو خلال تدريبات الفريق في الكاحل الإيسر.
وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن رونالدو سيجري الفحوصات الطبية، غدًا،الخميس من أجل معرفة قوة الإصابة.
مما يثير الشكوك حول مشاركته أمام نابولي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات
وقد أنضم رونالدو إلى صفوف يوفنتوس في صيف الماضي قادمًا من نادي ريال مدريد مقابل 105 مليون يورو.
وسجل رونالدو 21 هدف منذ إنضمامه للفريق الإيطالي خلال 34 مباراة.
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